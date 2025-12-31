circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
31 dicembre 2025 | 08.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

19:00 Telefilm 911 Lone Star: ”Il grande freddo”

19:45 Telefilm 911: “Misure estreme”

23:30 Documentario Fabi, Silvestri, Gazzé. Un passo alla volta 1a Visione Rai

01:20 Film Come ti divento bella

Meteo 2

03:10 (anziché 03:50) Telefilm Le leggi del cuore

04:30 Telefilm Rex: “Alla luce del sole”

05:15 Zio Gianni

(Il programma Speciale TG Sport L'Estate d'Oro. I successi mondiali della pallavolo azzurra previsto alle 23:20 e il Film Un Natale in bianco e nero previsto alle 02:30, non saranno trasmessi)

RAI 3

01:05 (anziché 01:45) Il posto giusto

02:05 RaiNews24

(Il programma Save the Date - Incontri, Arti e Cultura, previsto alle 01:05, non andrà in onda)

