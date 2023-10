Rai: variazioni programmi tv di oggi

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

12:30 Linea Verde Life – Alghero (anziché la puntata prevista)

23:00 Tg1 Sera

23:05 Film Se Dio vuole

00:40 (anziché 01:50) Che tempo fa 00:45 Mille e un libro

02:00 RaiNews24

(Aspettando Ballando con le stelle delle h. 23:05 e il Film Un sogno per te delle h. 23:45 non andranno in onda)

RAI 2

12:00 (anziché 11:10) Pizza Doc

21:20 Telefilm S.W.A.T. - Terra promessa - Il santo 1^ Visione Rai (anziché gli episodi previsti)

RAI 3

16:25 (anziché 16:35) Petrolio Files Longevità Prevenzione

17:25 Report

05:25 (anziché 04:30) Gli uomini di questa città io non li conosco Vita e teatro di Franco Scaldati