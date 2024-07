Il cantautore immortalato per strada a Roma in total black, dagli occhiali ai sandali in cuoio, con canottiera e pantaloncini 'baggy'

Mahmood e Ghali scansatevi: a 73 anni Renato Zero resta il più stiloso dei cantanti italiani. “Paparazzato” (si fa per dire) mentre chiacchiera per strada con un amico, nei pressi di piazza Venezia a Roma, il re dei sorcini indossava un look total black, dagli occhiali ai sandali in cuoio, con canottiera e pantaloncini “baggy” che non lo farebbero sfigurare in un gruppo di rapper della West Coast.

Nel pieno del suo “Autoritratto tour”, il cantautore romano ha davanti a sé una manciata di date estive (a Santa Margherita di Pula, Cagliari) e un fitto programma autunnale, che riparte da Milano, passa per Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e si chiude a Roma il 10-11 novembre al Palazzo dello Sport. In realtà alla capitale aveva già offerto otto date lo scorso marzo: servono almeno dieci serate per soddisfare i suoi fan romani (molti ne seguono più di una), trascinati da grandi performance di voce, costumi e scenografie, duetti che diventano virali come quello con Elodie su “Cercami”. Sul palco e fuori dal palco, “Renatino” continua a dare una pista a tutti.