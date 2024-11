Richard Gere trasloca in Spagna e i social si scatenano in difesa di Musk

Richard Gere ha recentemente detto addio a un pezzo della sua vita negli Stati Uniti sei mesi dopo aver rivelato per la prima volta il suo desiderio di trasferirsi in Spagna. La star di Pretty Woman, 75 anni, ha venduto la sua casa da 11 milioni di dollari a New Canaan, Connecticut, in ottobre, come confermano i registri immobiliari, segnando un'altra pietra miliare nella sua transizione verso il trascorrere più tempo fuori dall'America. E' quanto scrive 'People'. La notizia della vendita arriva dopo che lo scorso aprile aveva dichiarato a 'Vanity Fair Spagna' di voler trasferirsi nel paese natale della moglie Alejandra Silva, per permetterle di essere più vicina ai suoi parenti. "Per Alejandra, sarà meraviglioso essere più vicina alla sua famiglia, ai suoi amici di una vita e alla sua cultura - ha detto di Silva, 41 anni - È stata molto generosa nel concedermi sei anni di vita nel mio mondo, quindi è giusto che gliene do almeno altri sei vivendo nel suo''. Gere ha affermato di non avere alcun interesse a mettere radici a Los Angeles. "Quando sento la parola Hollywood, la prima cosa che penso è che è qualcosa di molto estraneo per me. Non vivo in California da un quarto di secolo, né ho girato un film a Los Angeles in quel periodo''.

La notizia dell'imminente 'trasloco' in Spagna di Gere non è passata inosservata sui social media italiani dove , dopo l'attacco di Elon Musk ai magistrati italiani sulla questione migranti-Albania, diversi utenti sono partiti all'attacco rivendicando il diritto di Musk ad esprimere le sue opinioni come fece Gere durante la vicenda Open Arms. ''Le esternazioni di Musk (nessun incarico attuale) scandalizzano il Pd, Richard Gere invece può tranquillamente esprimere pareri e sostenere le Ong che portano clandesini in Italia. Strano modo di vedere le cose da parte dei soliti'', scrive un utente su X dove Richard Gere è andato in tendenza stamattina. "Dopo la vittoria di Trump, Richard Gere si trasferirà in Spagna - scrive un altro utente - dove pensa di aprire le frontiere di Gibilterra ed offrire un porto sicuro a tutte le Ong del mediterraneo dando scacco matto alla Meloni''. E ancora sempre su X: ''Per difendere clandestini e attaccare Salvini hanno chiamato e fatto salire sulle ONG Richard Gere a interferire contro i decreti del governo, oggi però i sinistri si lamentano se a interferire è il grande Elon Musk", è un altro commento.

(di Alisa Toaff)