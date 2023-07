"Roma, un sabato. Come sempre, eh, non è che cambi niente". Comincia così il video denuncia di Sabrina Ferilli su Instagram che in una Storia inquadra cartacce, mozziconi di sigarette e rifiuti vari per terra nel quartiere Prati di Roma. "Puntualmente è così, puntualmente c'è tutto quello che vedete. Non vi riprendo i cassonetti perché rischio la vita con morsi di animali vari, mammiferi e non" dice l'attrice. "E, poi, c'è lui al quale do un piccolo aiuto. Pulisce le due, tre vie che ho intorno casa" racconta, indicando un giovane che pulisce la strada in cambio di una piccola offerta dei passanti. "Se questo ve sembra normale...Roma Capitale. Pagando, eh" commenta, pubblicando una foto con lo 'spazzino volontario'.