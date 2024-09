Rihanna negli ultimi tempi ha un debole per il colore giallo. Dopo essere tornata bionda, si è concessa qualche scatto in 'total look yellow': autoreggenti, lunghi guanti semitrasparenti e un completo intimo del suo brand. Gli scatti sensuali hanno raccolto milioni di visualizzazioni tra i vari social in cui l'artista li ha pubblicati.

Da anni, Rihanna ha affiancato alla carriera da cantante anche quella di imprenditrice: dal 2017 i suoi marchi hanno firmato prodotti di bellezza, cura della pelle e dei capelli, profumi e abbigliamento intimo e sportivo.