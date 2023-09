Dopo il successo di On Dance, con la chiusura in Piazza Duomo, il nuovo appuntamento nel capoluogo lombardo

Dopo il successo della lezione di danza in Piazza Duomo, tenuta domenica per 2.300 allievi delle scuole di danza arrivati da tutta Italia (evento clou del Festival On Dance da lui ideato), Roberto Bolle tornerà ad esibirsi a Milano a fine ottobre. Il 28, 29 e 30 ottobre, infatti, l'etoile porterà al Teatro degli Arcimboldi il suo 'Roberto Bolle and Friends', il Gala di danza di cui non è solo interprete ma anche Direttore Artistico. I Gala di Bolle sono diventati uno straordinario strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze a un pubblico trasversale, composto da migliaia di appassionati e non solo: Roberto Bolle infrange costantemente i tabù che costringono il balletto ad arte di nicchia, portando sullo stesso palco grandi classici e coreografie nuove e innovative scegliendo di esibirsi con il meglio della danza mondiale.