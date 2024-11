Rosa Chemical è tornato sui social dopo un lungo periodo di silenzio. L'ultimo aggiornamento, condiviso dal rapper italiano sul suo profilo Instagram, risaliva al 9 settembre. Nelle ultime ore, con un lungo post il 26enne ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute, peggiorate nell'ultimo anno a causa di una tonsillite cronica e acuta.

Il racconto di Rosa Chemical

"Mi avete scritto in tantissimi per chiedermi il motivo della mia assenza prolungata. Ebbene, ho trovato il coraggio e finalmente, dopo anni di sofferenza ho deciso di sottopormi a un intervento di Tonsillectomia", ha esordito così Rosa Chemical nel post condiviso su Instagram a corredo di alcune foto scattate dopo l'intervento.

Rosa Chemical, al secolo Manuel Franco Rocati. ha espresso tutta la sua gratitudine verso l'ospedale San Raffele di Milano e tutto il personale medico per l'assistenza e la cura ricevuta: "Sono stati meravigliosi, mi hanno fatto sentire a casa". Poi, Rosa Chemical ha spiegato che nell'ultimo anno ha sofferto spesso di tonsillite e questo gli ha causato problemi anche sul lavoro: "Sono stati anni difficili per colpa della mia salute, ho dovuto affrontare una tonsillite al mese (nell’ultimo periodo anche più di una) con conseguenti placche, mal di gola, febbre a 40 e altri sintomi spiacevoli, specialmente per uno che con la voce ci lavora".

E ancora: "Anche se ho sempre cercato di non darlo a vedere, durante i vari tour penso di aver cantato più volte da malato che da sano senza mai godermi a pieno la magia di ciò che stavo vivendo. L’abuso di qualsiasi tipo di antibiotico per riuscire a cantare e superare determinate situazioni senza quasi mai annullare date, riunioni, sessioni (se non strettamente necessario) mi ha portato ad una resistenza ai farmaci tale da essere arrivato ad un punto di non ritorno e a dovermi operare per forza", ha spiegato Rosa Chemical che si è trovato costretto a sottoporsi all'operazione dopo anni passati a prendere antibiotici molto forti.

"Sto soffrendo tanto, deglutire è difficile, bere è doloroso, mangiare ancora di più, ma sono davvero felice di averlo fatto. Non vedo l’ora di stare meglio per ricominciare a vivere come merito", conclude Rosa Chemical.