False foto di nudo in circolazione. E la cantante Rose Villain, in una storia su Instagram, denuncia la diffusione delle immagini: "Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake. Ma comunque la cosa mi mette a disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo".

"È una violenza a tutti gli effetti e il problema è che queste cose succedono anche a persone fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come possono e devono fare".