Rutelli (Anica): "Dopo il successo di Cortellesi, ora altre sorprese da nuove registe"

"C’è una lezione da trarre, dal fatto che due su tre dei film che hanno stravinto al botteghino in Italia nel 2023 - in ordine di incassi 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi, 'Barbie' di Greta Gerwig e 'Oppenheimer' di Christopher Nolan - siano diretti da donne: ne aspettiamo di nuove e sorprendenti, con prodotti di qualità e di successo firmati da registe". E' l'auspicio di Francesco Rutelli, presidente dell'Anica, intervistato dalla AdnKronos dopo la notizia del 'sorpasso' registrato ieri al botteghino dal film della Cortellesi, che secondo i dati Cinetel è il lungometraggio che ha incassato di più nelle sale cinematografiche italiane e anche alla luce del fatto che nel prossimo anno saranno 'soltanto' 14 su 52 i film italiani ad essere diretti da donne.

Osserva, in generale, Rutelli: "C’è una novità positiva: dopo la crisi del Covid, il grande pubblico è tornato a parlare di cinema, oltre ad essere tornato, con numeri finora incoraggianti, nelle sale. Il merito, a mio avviso, è proprio dei tre film citati: Cortellesi ha fatto un gran lavoro e incontrato sensibilità profonde nell’Italia contemporanea con un film in bianco e nero ambientato quasi 80 anni fa; 'Oppenheimer' ha fatto riflettere su vicende ‘esplosive’ del Novecento; 'Barbie' ha saputo coinvolgere un pubblico diverso, soprattutto giovanile e femminile".

Il presidente dell'Anica sottolinea che "le persone vogliono tornare a parlare tra loro, anche grazie al cinema, magari annoiate dai supereroi o da commedie ripetitive... Negli ultimi anni, è toccato alle serie su piattaforme e tv muovere la curiosità popolare; spero che questo faccia capire anche ai distratti che i settori del cinema e dell'audiovisivo formano industrie integrate, in competizione costante, che debbono pensare anche ai pubblici internazionali. Per questo - conclude Francesco Rutelli -l' Anica si è impegnata in questi anni a far dialogare chi si occupa di sale cinematografiche, tv, streaming, industrie digitali e creators".

