Sabrina Salerno in palestra, gli scatti dividono i followers

Sabrina Salerno in palestra, avvolta da un leggins nero lucido e un mini top che lascia l'addome scolpito in vista. Sono alcuni degli scatti pubblicati sul Instagram dalla cantante e showgirl ligure che in queste ore stanno dividendo il followers, tra chi critica l'abbiagliamento troppo 'nude' scelto per la sessione ginnica e chi difende la libertà di indossare ciò che si vuole. "Back to gym... la palestra, per alcuni solo un lusso, una perdita di tempo... io non ne posso fare a meno. Da quest’anno gli allenamenti si intensificano", ha scritto Sabrina nel post.

E subito sono arrivati i primi commenti, compresi alcuni misogini e maschilisti, tra chi ammette di aver fatto "zoom obbligatorio" sulle parti intime e chi chiede "perché si guarda ripetutamente la pancia?". Mentre un utente critica "la guerra ai paparazzi per avervi immortalato in topless, mentre ora mettete la farfalla quasi fuori!! Bho????".

Un altro utente chiede "che voglia hai di leggere tutti questi commenti di uomini bavosi! Basterebbe evitare la pubblicazione di foto che provocano tanta ignoranza, ma a quanto pare non ti disturba". E la risposta di Sabrina è secca: "In ogni post che faccio c’è una minima parte di commenti non proprio piacevoli… i social sono anche questo. Se mi dovesse disturbare l’ignoranza …dovrei chiudere tutti i social".

Non mancano infine i complimenti: "Sabry meravigliosa stupenda favolosa unica. L'unica cosa che posso dirti che oggi uno di noi e'libero di fare quello che vuole tu sei felice vai in palestra e fregatene di quello che dicono", si legge in un post.