"Ma guardaci adesso, che cosa siamo diventati. Da sconosciuti a innamorati, poi da innamorati a sconosciuti, tipo passi e manco mi saluti, ma dai". Alfa ne 'Il filo rosso' canta cosa resta dopo la fine di un amore. Guardando le coppie vip scoppiate nel 2024, solo battaglie 'all'ultima querela' e post social al vetriolo. Dai Ferragnez a Jennifer Lopez e Ben Affleck, sono tante le celebrities che il 14 febbraio non festeggeranno San Valentino. O forse sì, ma con un'altra dolce metà. Come Chiara Ferragni. Finito il matrimonio con Fedez, l'imprenditrice digitale ha ritrovato la serenità con l'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. E il rapper? Lui passerà la 'festa degli innamorati' al Festival di Sanremo, in cui è in gara con il brano 'Battiti'. Ma c'è anche Silvio, il suo Golden retriever.

Dopo un anno d'amore, a dirsi addio sono stati anche Melissa Satta e Matteo Berrettini. Ad asciugare le lacrime dell'ex velina e showgirl sarda ci ha pensato Carlo Gussalli Beretta, da poco single dopo la rottura con Giulia De Lellis (che festeggerà San Valentino a Sanremo con Tony Effe). Il tennista romano, invece, vive lontano dai riflettori e dagli sguardi indiscreti del mondo del gossip la sua storia d'amore con Federica Lelli, ex del cantante Ultimo.

Lo scorso marzo, a quattro anni dal matrimonio e due figli, Tiziano Ferro e Victor Allen hanno ufficializzato il loro 'addio' con il divorzio: "Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza", aveva scritto il cantante di 'Sere Nere' sui social. Tra gli addii inaspettati anche quelli tra Francesca Pascale e Paola Turci, l'imprenditrice beauty Clio Zammatteo e Claudio Midolo, la ballerina e speaker radiofonica Rossella Brescia e il coreografo Luciano Cannito. Le strade si sono divise anche per la manager Wanda Nara e il giocatore del Galatasaray Mauro Icardi. Tra denunce e presunte relazioni extra-coniugali (Nara con L-Gante e Icardi con China Suarez) per la coppia 'il fischio finale'.

Chiacchieratissima è anche la fine del matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Il primo fidanzamento nei primi anni 2000. Poi i 'Bennifer' avevano deciso di riprovarci facendo sognare i fan: i due si sono sposati nel 2022 a Las Vegas. Ma a due anni dal matrimonio, è arrivato il divorzio. Per JLo è un periodo fortunato nel lavoro, ma non in amore. La cantante e attrice ha raccontato 'a cuore aperto' - in una lunga intervista rilasciata al 'Magazine Interview' - di aver sofferto molto per il divorzio: "Pensavo di aver imparato a stare da sola, ma non era così. Questa estate mi sono detta 'ho bisogno di andare via e stare da sola'. Dovevo provare a me stessa di poterlo fare. Non ho rimpianti, ma questo non vuol dire che quello che mi è successo non abbia fatto male". La star sogna di invecchiare con qualcuno: "Mi sento sola e spaesata, ma non lascerò che questa cosa mi distrugga. Sono in grado di provare gioia anche da sola. Non devo cercare la felicità da nessun altro, ma solo da me stessa". (di Lucrezia Leombruni)