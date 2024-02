Prima dell'inizio di Sanremo 2024, ecco il primo (finto) caso al Festival. Protagonista è Alfa, 23enne cantautore e rapper ligure. Basta una storia su Instagram per scatenare i social: l'artista sembra intonare la sua canzone E vai. In realtà propone una melodia diversa rispetto a quella ufficiale: falso allarme, caso chiuso. Tanto basta però per proiettare Alfa in cima alle tendenze di X, con una valanga di post incentrati sul giovane genovese.

Alfa, all'anagrafe Andrea De Filippi, a dispetto della giovane età vanta già un curriculum ricchissimo in cui spiccano due tripli dischi di platino (Cin Cin, bellissimissima <3), 4 dischi di platino (TeStA Tra Le NuVoLe, pT2 e Sul più bello, Testa tra le nuvole, Pt.1, “Before Wanderlust), e 8 dischi d’oro. Sanremo 2024 rappresenta il culmine del percorso dell'artista, uno dei simboli della generazione Z, che si è confrontato con la musica sin dall'età di 8 anni. L'esordio 'tra i grandi' è datato 2019 con Cin Cin, un brano da oltre 110 milioni di stream. Tra il 2019 e il 2021 pubblica due album Before Wanderlust e Nord. Nel 2022 pubblica You Make Me So Happy e fa centro con Snap. Il 2022 e il 2023 gli regalano una serie di sold out nei concerti live fino all'exploit estivo con bellissimissima <3, che scala le classifiche e diventa un tormentone.