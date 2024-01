Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi D'Agostino in collegamento

Nuovo annuncio di Amadeus su Sanremo 2024. Tedua, Bob Sinclair, Bresh e Gigi D'Agostino saranno gli ospiti sulla nave da crociera Costa Smeralda ormeggiata al largo al prossimo festival (6-10 febbraio).

Il rapper Tedua aprirà e chiuderà la kermesse, martedì e sabato. Mercoledì sarà la volta di del produttore e dj di livello internazionale Bob Sinclair, mentre giovedì, per la terza serata, ci sarà un cantante molto amato dai giovani Bresh. Venerdì toccherà al produttore e dj italiano Gigi D'Agostino, secondo quanto annunciato il direttore artistico.

"Come sapete - ha aggiunto Amadeus - nei miei festival ci sono tre palchi, tutti e tre molo importanti: quello centrale, l'Ariston, dove si svolge la gara e due esterni per coinvolgere tutta la città. Uno a piazza Colombo e l'altro sulla nave da crociera per cinque serate imperdibili".