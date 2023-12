L'annuncio in conferenza stampa in risposta a una domanda dell'Adnkronos

Ci sarà anche un momento dedicato al tema della lotta ai femminicidi sul palco di Sanremo 2024. Lo ha annunciato Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, rispondendo ad una domanda dell'Adnkronos. "Abbiamo un paio di idee, ci stiamo lavorando ma non potrà mancare un momento di riflessione su questo tema così grave in un evento così seguito come il festival", ha detto il conduttore e direttore artistico.

"Un sesto Festival?"

"Un sesto Festival? Ho detto che questo sarà l'ultimo. Io direi godiamoci questo Festival. Facciamo in modo che questo riesca bene e poi ne parleremo". Così Amadeus ha risposto, durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, a chi gli chiedeva se accetterà la proposta della Rai di non fermarsi al quinto Festival. "Prima facciamo bene questo, che sennò magari non me lo chiedono più", ha ironizzato il conduttore e direttore artistico.

Le classifiche

Dietro il nuovo meccanismo delle classifiche di Sanremo 2024 c'è "semplicemente la voglia di un po' più di suspense". Parola di Amadeus, che ne ha parlato nella conferenza stampa di Sanremo Giovani, che nella finale di questa sera in diretta su Rai1 promuoverà i tre artisti che saliranno sul podio tra i Big che si affronteranno in gara a febbraio. "Nessun discografico - ha assicurato il conduttore e direttore artistico del festival - mi ha chiesto di non dare la classifica per intero. Le ragioni sono due: un po' per ragioni di tempo, perché trenta canzoni da elencare sul finale sono tante e temevo la furia di Fiorello fuori che aspetta che io gli dia la linea. E poi per tenere una suspense, perché così nessuno conosce le classifiche. La prima sera darò la top ten, nella seconda e nella terza darò la top five di serata. Il venerdì darò la top ten delle cover. E il sabato io aprirò la serata, dopo l'inno nazionale, con la classifica dei 30 cantanti che sarà la somma dei punteggi delle prime quattro serate. Siccome sarà la serata del televoto dirò al pubblico: questa classifica la potete rivoluzionare voi, se volete, con il televoto", ha spiegato Amadeus.

Che sulla scelta di trasformare i cantanti i presentatori dei colleghi nella seconda e terza serata del festival ha aggiunto: "Ho pensato di partire facendo ascoltare tutti la prima sera per permettere a tutti i cantanti in gara di avere il pezzo in radio dalla fine della prima serata. Tutti sullo stesso nastro di partenza. Le altre due sere, dividendo i cantanti, mi piaceva l'idea di avere gli altri cantanti come presentatori perché ormai sono tutti parlanti e stilosissimi. Quindi l'idea di avere 15 cantanti che ne presentano altri 15 nella seconda e nelle terza sera, con un sorteggio, è come consegnare alla musica in toto il festival di Sanremo".

"Polemiche? Normale che ci siano"

"Sanremo è come fare la finale dei campionati del mondo. Poi ci sta che ci siano le polemiche perché come dice sempre Pippo Baudo 'se non ci sono le polemiche stai facendo un festival di merda'. Io non le voglio ma arrivano, Fiorello mi dice che sono lo swiffer delle polemiche, le attiro. È normale che avvengano. Ci sono ogni anno da quando esiste il festival".

I Giovani

"Quest'anno questi 12 Giovani arrivano tra oltre 1200 candidati, tra Sanremo Giovani e Area Sanremo" ha detto Amadeus, presentando i finalisti di Sanremo Giovani che questa sera si sfideranno in diretta su Rai1 per ottenere tre posti nel festival di febbraio. "Di anno in anno il livello si è alzato sempre di più ma credo che il livello di quest'anno sia assolutamente eccelso. Se io chiudessi gli occhi e puntassi il dito a caso su tre di loro non sbaglierei, perché hanno tutti e 12 un grandissimo talento". "Tutte le loro canzoni sono belle, sia quelle che ascolteremo stasera sia quelle che poi porteranno eventualmente sul palco dell'Ariston. La decisione della commissione sarà difficilissima", ha aggiunto il conduttore e direttore artistico del festival.