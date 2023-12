Mancano poche ore all'annuncio dei cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio del prossimo anno. Annuncio che sarà fatto da Amadeus oggi domenica 3 dicembre durante il Tg delle 13.30. Arriverà il verdetto con i nomi, dopo settimane di indiscrezioni e rumors, tra un 'mare' di candidature.

Sulle sue storie di Instagram il conduttore ha postato un video che lo ritrae mentre prepara la lista. "Ora basta pensare, scriviamo. Scriviamo l'elenco dei cantanti in gara", dice con penna e foglio alla mano. "Domani (oggi, ndr) al Tg1, alle 13.30, adesso non potete guardare quello scrivo", aggiunge chiudendo con la mano l'obiettivo della telecamera.

Secondo quanto previsto dal regolamento di questa edizione del festival, il conduttore e direttore artistico dovrebbe annunciare 23 nomi in gara, a cui si aggiungeranno poi i 3 artisti che saliranno sul podio nella finale di Sanremo Giovani, prevista per il 19 dicembre, in diretta su Rai1.

Nella lista ci saranno almeno alcuni dei big che, da tempo, vengono accostati al Festival. Nel frullatore di voci, rumors e ipotesi ci sono stelle e giovani emergenti, top conclamati e nuovi idoli. Si va da Mahmood a Emma, da Annalisa ai Negramaro, da Al Bano ai The Kolors, da Il Volo a Gianna Nannini passando per Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Geolier, Angelina Mango, Alfa, Irama, Rhove, Rkomi, Sangiovanni, Bresh, Malika Ayane, Matteo Paolillo, Diodato, Nek e Renga, Ghali, Dargen D'Amico e Mr Rain. Menzione speciale per i Jalisse: c'è chi dice che Amadeus abbia trovato il brano giusto persino per il ritorno del duo. Basterà attendere qualche ora per sapere cosa è vero e cosa non lo è.