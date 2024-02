Ha chiesto di non iniziare scendendo le scale, e l'entrata è esplosiva. A Sanremo 2024 è ciclone Cuccarini: la showgirl fasciata in un abito di raso color pesca con corsetto entra all'Ariston sulle note dei suoi più grandi successi. Dalla celebre sigla 'Tutto Matto' al musical 'Grease', con il quale entra in teatro abbracciata ad un Amadeus nei panni di Danny Zucco, che con giubbotto di pelle balla con lei. E' poi il momento di 'La Notte vola', e il pubblico si scalda e balla in sala.

Poi arriva il colpo di teatro: Fiorello entra in scena imitando il ballerino Manuel Franjo, e balla un'improbabile 'Sugar Sugar' con la Cuccarini. "La prima cosa che voglio dire è che non firmo la liberatoria", ha ironizzato Fiore, "non per il ballo, ma per 'los cabellos'", ha detto riferendosi alla surreale parrucca. E lamentandosi in un improbabile spagnolo ha cominciato a descrivere la scomodità dei pantaloni di pelle, che per evitare di far fuoriuscire la camicia contenevano un elastico che creava tra le gambe "una sensazione di divisione" tra le risate della platea. Sul finale, la Cuccarini ha voluto fare un saluto al suo mentore, Pippo Baudo: "Con noi c'era anche Pippo stasera, voglio salutarlo che sicuramente ci sta guardando", ha detto la showgirl ad Amadeus.