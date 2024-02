Teresa Mannino show in conferenza stampa, venerdì le istanze dei trattori in una nota letta da Amadeus

"Io mi sono divertito tantissimo. John Travolta non è stato costretto a fare nulla, era stato informato e tutto era stato condiviso. Sapeva esattamente tutto, non c'è stata nessuna sorpresa e nessun tranello". Amadeus, in conferenza stampa prima della terza serata di Sanremo 2024, risponde così ad una domanda sulla gag che ha coinvolto ieri John Travolta, protagonista del ballo del qua qua con Fiorello e lo stesso Amadeus.

"Fa parte della comicità e dell'ironia far fare a persone molto importanti cose che non farebbero mai. John Travolta anni fa andò da Fiorello che gli fece fare il delfino. In Italia c'è Fiorello, in America c'è Jimmy Fallon: può darsi che sul momento ci sia un'espressione di John Travolta per un cappellino, sul momento magari non ha gradito il cappellino... Io mi sono divertito, magari la gag ha funzionato a livello 8 rispetto al 10 che ci aspettavamo. Non c'è stato nessun tranello, è stato John Travolta a contattarmi dicendo che avrebbe avuto piacere a venire. Non c'è stata una trattativa di mesi, mi ha contattato pochi giorni fa. Gli autori gli hanno spiegato tutto in camerino per filo e per segno, io ho trovato tutto molto divertente", dice Amadeus.

Quanto ha preso? "Poco credo, era qui vicino e mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere partecipare. Noi gli abbiamo risposto che ci sarebbe piaciuto giocare con lui. Tutto molto sereno e noi ci siamo divertiti molto".

E dopo le polemiche sullo sketch nelle domande dei giornalisti, Amadeus sbotta: "Mi sembra come sottolineare l'unica stronzata... Mi sembra si dica 'sta andando tutto bene, quale polemica possiamo fare su una stronzata?'. John Travolta non si è divertito come pensavamo facesse, tutto qua. Non mi sembra sia questo il problema del Festival di Sanremo. Io non posso prevedere come reagiscono in diretta gli ospiti. Stiamo creando un caso che non esiste. Ma parliamo di Allevi e delle cose belle! Non mi sembra che sia questo il problema di Sanremo. Che devo fare? Colpa mia che ho avuto questa idea...Mi sembra che stiamo parlando di un caso che non lo è".

Teresa Mannino show

E' subito 'Teresa Mannino show' alla conferenza stampa della terza serata del festival di Sanremo. L'attrice e comica siciliana, che stasera affiancherà Amadeus come co-conduttrice sul palco dell'Ariston, mentre vengono letti i dati d'ascolto e le percentuali interrompe la lettura da parte di Roberta Lucca: "Ma siete sicuri che siamo al festival di Sanremo? Mamma mia, siete troppo seri, io mi sento fuori luogo! Vi prendete troppo sul serio...". L'exploit scatena risate e applausi. Poi il 'caos' con i bussolotti per l'estrazione dei cantanti-presentatori della serata, che "fa tanto fiera di paese" per la comica. Battuta pure sui rumors di una gravidanza di Annalisa: "Ma alla fine è incinta o no?", chiede Mannino tra le risate della sala stampa.

"In Rai è sempre tutto un po' complicato, ci sono tremila paletti, questo si può dire, questo non si può fare, tutto viene politicizzato, nelle reti private a volte è molto più semplice, sei più libera, stranamente c'è meno censura, o autocensura. Perché poi ci si autocensura", afferma poi la comica rispondendo alle domande su un suo eventuale ritorno in tv. "Io da quando so che devo fare Sanremo penso 'ma questa parola la posso dire? Forse offendo questo o quello'. Normalmente io dico quello che voglio e basta, e infatti dirò quello che voglio e basta", sorride.

Per tornare in tv dopo aver scelto il teatro per diverso tempo, l'attrice siciliana osserva: "Bisogna avere l'idea, delle cose da dire. A me piace molto il rapporto diretto col pubblico, per me avere un pubblico vero è fondamentale. Il fatto che qualcuno decida sei mesi prima di comprarsi un biglietto e di uscire quel giorno anche se magari piove significa che mi vuole tanto bene. In questo momento mi piace questa situazione intima, siamo pieni di immagini. Ma una cosa non esclude l'altra, è soltanto una cosa momentanea". Su cosa porterà stasera sul palco, la Mannino non anticipa nulla ma osserva: "Non vedo l'ora di essere su quel palco, perché la cosa meravigliosa è che è in diretta quindi posso fare quello che mi pare. Mi diverte il fatto di essere molto libera".

Amadeus: "Risultati clamorosi. Allevi? Pagina tra le più importanti"

"Sono dire felice è poco, il risultato di ieri è clamoroso, per una seconda serata non si è mai verificato". Amadeus commenta con entusiasmo i dati d'ascolto della seconda serata del festival. "Non abituiamoci -aggiunge il direttore artistico- perché non pensiamo che bisogna partire dal 60%. Quando ho fatto il primo mi dissero 'se riesci a mettere il 5 davanti è un risultato clamoroso'". Quest'anno "mi sono preso un rischio in più, perché l'anno scorso dividendo le due serate c'era la curiosità di sentire i secondi quindici brani", aggiunge. "Sono dati clamorosi. Non smetterò mai di ringraziare la musica. Ieri il 60% l'hanno fatto i cantanti".

"Credo vada sottolineato: oltre alle gag e al divertimento - continua Amadeus -, una delle pagine più importanti che dovrà restare nella storia del festival è quella di Giovanni Allevi, che ci ha insegnato qualcosa che ciascuno sa in cuor suo ma condividerla tutti insieme con lui non è da sottovalutare".

15 cantanti in gara, l'ordine di uscita

Altri 15 artisti in gara per la terza serata del Festival di Sanremo. I cantanti, come già avvenuto ieri, verranno presentati dagli altri artisti in gara che si sono esibiti ieri e che questa sera vestiranno i panni dei presentatori. L'abbinamento cantante/presentatore è avvenuto con sorteggio durante la conferenza stampa del festival.

I cantanti in gara della terza serata in ordine di uscita: Il Tre (presentato da Loredana Bertè); Maninni (presentata da Alfa); Bunker 44 (presentati da Fred de Palma); Santi Francesi (presentati da Clara); Mr Rain (presentato da Il Volo); Rose Villain (presentata da Gazzelle); Alessandra Amoroso (presentato da Dargen D'Amico); Ricchi e poveri (presentati da Big Mama); Angelina Mango (presentata da Irama); Diodato (presentato da The Kolors); Ghali (presentato da Mahmood); Negramaro (presentati da Emma); Fiorella Mannoia (presentata da Annalisa); Sangiovanni (presentato da Renga e Nek); La Sad (presentati da Geolier).

A decretare la top5 della terza serata del festival sarà il voto del pubblico e delle radio.

Protesta dei trattori, venerdì Amadeus leggerà comunicato

La protesta dei trattori trova spazio a Sanremo 2024, ma le istanze degli agricoltori avranno la voce di Amadeus, che venerdì leggerà dal palco un comunicato. La notizia è arrivata all'inizio della conferenza stampa..

"Le istanze degli agricoltori troveranno voce all'Ariston, nonostante l'estrema frammentazione delle sigle e delle associazioni. Nell'impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco, Amadeus leggerà un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi e le difficoltà e le richieste che provengono dal mondo agricolo", afferma la Rai in una nota letta dal capo ufficio stampa, Fabrizio Casinelli, nella sala stampa dall'Ariston Roof all'inizio della conferenza.