All'Ariston con un alieno. Riserverà sorprese l'esibizione di Ghali, per la prima volta in gara al festival di Sanremo 2024 con il brano 'Casa mia' che racconta un dialogo proprio con un extraterrestre. E in occasione dell'incontro con la stampa a 'Casa Ghali' (progetto nato in collaborazione con Ikea per celebrare la casa come luogo in cui ognuno di noi può esprimersi liberamente), l'artista milanese ha presentato il suo 'amico': "Lui è Ricciolino. Sono entrato in contatto con lui un mese fa. Abbiamo iniziato a dialogare a distanza e poi ho scoperto che era vicino alla Terra, gli ho mandato il brano e ha deciso di venire con me a Sanremo, e di aggiungerci un pezzettino sul ritornello".

Sarà protagonista anche lui sul palco? "Vediamo. Lui fa quello che vuole, non va a comando, fa quello che si sente. A me piacerebbe averlo sul palco" racconta Ghali che poi svela: "Stasera lui è in platea" e sul palco salirà solo sabato, parola di alieno.