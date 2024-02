Riri ha 7 mesi ed è la mascotte de Il Tre, il rapper romano in gara al festival di Sanremo con il brano 'Fragili'. In occasione della presentazione del 'Civico Il Tre', spazio di incontri e attività riservati alle fragilità, il rapper romano arriva con la sua fedelissima cagnolina nel marsupio. I due sono inseparabili.

"È la mia mascotte. Con lei esco tutti i giorni, facciamo lunghe passeggiate ed è rigenerante" racconta il rapper. E a chi chiede quale sarà il suo primo pensiero dopo l’esibizione risponde scherzosamente: "Sarà tornare in camera e sperare che non abbia fatto pipì sul letto. È cucciola e ancora non ha imparato".