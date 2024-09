Un talent per arrivare alla scelta delle nuove proposte per il Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti intanto ascolta i brani degli aspiranti 24 big, che verranno resi noti all'inizio di dicembre.

"C'è una bella novità sulle nuove proposte" per il Festival "perché quest'anno faremo una sorta di talent parallelo, che ci porterà a scoprire i quattro che arriveranno all'Ariston a febbraio", dice il conduttore e direttore artistico al Tg1. "E lo faremo con cinque serate su Rai2, fra qualche settimana vi dirò chi le condurrà: tranquilli, quelle non le condurrò io. Vi racconteremo come arriveremo piano piano in queste cinque serate alla selezione dei migliori che arriveranno al Festival come nuove proposte 2025".

"Stiamo lavorando, la commissione artistica che mi aiuterà a scegliere le nuove proposte è già al lavoro. A proposito c'è tempo fino all'8 ottobre quindi, le nuove proposte, coloro che hanno tra i 16 e i 26 anni con qualcosa di veramente nuovo da proporre possono iscriversi sul sito della Rai", aggiunge.

''Sto ascoltando tante canzoni dei big. Volete sapere i 24? È troppo presto ma li annunceremo all'inizio del mese di dicembre al Tg1'', chiarisce Conti. "Mi stanno mettendo veramente in difficoltà questi cantanti big. C'è di tutto dalla melodia al brano impegnato, la dance, la musica leggera leggerissima, c'è il ritmo, insomma sarò in difficoltà. Quando mi arrivano i brani li ascolto a volume basso e li memorizzo, - chiosa Conti -. Poi man mano in momenti inaspettati li sento, improvvisamente come se fossero in radio''.