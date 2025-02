Via al Festival Sanremo 2025. La 75esima edizione prende il via con la prima serata oggi, 11 febbraio. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, accoglie sul palco del teatro Ariston i 29 cantanti in gara. La scaletta prevede l'esibizione di tutti i big: apre Gaia, chiudono i The Kolors nella serata che - secondo il programma - dovrebbe chiudersi attorno all'1.35.

La serata, che Conti conduce in compagnia di Gerry Scotti e Antonella Clerici, sarà impreziosita dalla presenza degli ospiti. Attorno alle 22, l'esibizione della cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad che eseguiranno insieme ‘Imagine’ di John Lennon per portare sul palco dell’Ariston un messaggio per la pace. Verso le 22.30, ecco Jovanotti accompagnato dalla Rockin'1000 - The Biggest Rock Band on Earth.