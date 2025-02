Sanremo 2025, le pagelle di conduttori e ospiti della finale

"Tutta l'Italia" che guarda Sanremo non ha potuto fare a meno di ballare sulle note del nuovo jingle ufficiale del festival. Gabry Ponte dunque non sbaglia neanche stavolta: il dj che da decenni fa ballare le riviere italiane, aiutato dall'intuizione di Conti di prendere uno stralcio del suo pezzo facendone un tormentone, è riuscito a far scatenare anche il pubblico del festival (e la sala stampa). 'Tutta l'Italia' è da molti considerato il vero brano vincente della kermesse, e non fa rimpiangere lo storico stacchetto festivaliero. Missione compiuta. 🎵