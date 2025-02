Sanremo 2025, le reactions su conduttori e ospiti

Ironico, autorionico, elegante e rilassato. Sa scherzare al momento giusto ma conosce i tempi televisivi alla perfezione e non si prende mai più spazio del dovuto. Si vede che vive Sanremo come un regalo che però, nella sua carriera, sarebbe potuto non arrivare mai senza cambiargli una virgola. Si poteva chiedere di più ad un conduttore che non era mai stato sul palco dell'Ariston e non è di casa in Rai? Secondo noi, proprio no. Gerry, l'accendiamo: la nostra risposta definitiva è sì. 👍