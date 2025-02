Le parole in conferenza stampa: "Me la sono presa perché altri artisti prima di me hanno indossato gioielli riconoscibili e non gli è stato detto niente"

Dopo la polemica scoppiata ieri a Sanremo 2025, Tony Effe torna sul 'collana gate', rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa sulla reazione stizzita per non aver potuto indossare il gioiello sul palco dell'Ariston.

"Altri artisti prima di me - ha spiegato il cantante - sono saliti con gioielli riconoscibili, è stato quello che mi ha fato arrabbiare. Un'ora prima in camerino mi avevano detto ok, io già sono teso di mio...Perché a me la tolgono e a un altro artista salito prima di me no?".

"Me la sono presa un po' per questo", ha detto quindi l'artista chiarendo il suo sfogo post serata. "La legge deve essere uguale per tutti. Anche perché per noi rapper l'outfit è importante, c'è tanta gente che ci lavora", sottolinea.