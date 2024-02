Alfa in tendenza su X e scatta l''allarme squalifica', ingiustificato, a poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo 2024. Cosa è successo? Il rapper e cantautore ligure su Instagram ha interpretato qualche verso di 'Vai', la canzone con cui si presenta in gara sul palco dell'Ariston. Il testo è stato accompagnato da una melodia diversa da quella che è stata 'iscritta' alla rassegna canora al via stasera. Nessuna violazione regolamentare, quindi.