Sanremo: Amadeus e Fiorello 'paperizzati' al Festival

Si avvicina il 'Festival di Sanremo' e sul palco dell'Ariston salgono virtualmente anche i personaggi della Disney, grazie al libro a fumetti 'Le più belle storie da Festival' edito da Giunti, in un’edizione speciale con una cover variant. La copertina presenta il disegno di Amadeus e Rosario Fiorello nella loro versione 'paperizzata' di Amaduck e Fiorello Paperello, ritratti per questa occasione in compagnia di Zio Paperone.

"L’artista Disney Alessandro Perina ha realizzato il disegno per esaltare l’amicizia fraterna che da tempo lega i due personaggi, caratterizzata da una miscela di sintonia, reciproco supporto e grande rispetto", si legge nella nota editoriale. Amaduck dedica un saluto di apertura e a Vincenzo Mollica, ovvero Paperica, spetta la quarta di copertina, con un messaggio che descrive il suo fortissimo rapporto con il Festival di Sanremo.

Il volume, in vendita in libreria dal 31 gennaio, raccoglie 11 tra le più divertenti e famose storie a fumetti Disney ispirate alla kermesse sanremese e alla musica in generale e "sarà un originale modo per celebrare l'evento musicale dell'anno insieme ai suoi protagonisti in un’inedita veste", assicurano gli autori e la casa editrice.

(di Enzo Bonaiuto)