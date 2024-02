"I fischi una forma di razzismo? Per carità, il problema non esiste, chi ama la musica non si preoccupa di queste cose"

"Il successo di Geolier? Nessuna sorpresa per noi. E' da tempo che noi segnaliamo questo artista. Il brano sanremese è proprio la sua musica, in pieno suo stile, la bravura di Geolier l'avevamo già ben chiara prima del festival". A dirlo all'Adnkronos è Enzo Avitabile, che commenta il fenomeno Geolier e fa alcune considerazioni da pilastro storico fondamentale della scena partenopea. "Se vince sono contento -dice Avitabile- Ma non sono contento perché sono napoletano, io parlo da musicista, perché Geolier ha fatto un percorso di ricerca sulla parola, sul suono ed è bello che le nuove generazioni arrivino a realizzare i loro sogni e Sanremo è un evento importante".

Avitabile ci tiene a sottolinearlo: "E' naturale che io sia felice da napoletano, ma non voglio sminuirlo riducendolo ad un fatto campanilistico. Certo, sia chiaro che Napoli è la nostra fonte di ispirazione, se non ci fosse stata Napoli non ci sarebbe stato Pino Daniele, Enzo Avitabile, Eduardo De Filippo. Ma credo che un artista si rivolga a qualsiasi uomo, non credo che chieda il certificato di residenza".

Il musicista, che qualche mese fa ha rifatto uno dei suoi più celebri brani, 'Mane Mane', proprio con Geolier e Neves17 ('Oro e diamanti (mane mane 2.0), commenta anche l'episodio dei fischi all'Ariston, senza però voler entrare nella polemica. "I fischi? Penso che sia una questione che riguarda più che altro il teatro Ariston -taglia corto Avitabile- La musica non è una partita di calcio, la musica è incontro, ci mancherebbe. Razzismo? Ma per carità. Queste sono interpretazioni che riguardano un aspetto popolare, ma chi ama la musica, la gente di tutti i giorni, non si fa di questi problemi". E poi "in un teatro è difficile capire esattamente chi protesta, magari erano venti persone che hanno fatto un casino incredibile. Solo affrontare questo tema significa sminuire il viaggio che sta facendo lui".