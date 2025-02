Quando c’è Damiano David 'in pista', il resto scompare (per citare una frase del brano sanremese di Elettra Lamborghini. Secondo le duemila lettrici di Novella 200 0, diretto da Roberto Alessi, il cantante è il più bello del 2025. Nella classifica dei più belli dello spettacolo italiano, dopo di lui, ci sono Michele Morrone, Stefano De Martino, Marco Mengoni, Achille Lauro, Alessandro Borghi, Alessandro De Santis, Luca Argentero, Mariano Di Vaio e Irama.

Nel frattempo, Damiano si prepara a tornare al Festival di Sanremo per la terza volta. Questa volta da solista. È atteso - da moltissimi - domani, 12 febbraio, come super ospite. Ed è proprio dal palco dell’Ariston che è partita l’inarrestabile scalata insieme alla band Måneskin verso il successo mondiale. Dopo aver vinto la kermesse nel 2021 con ‘Zitti e buoni’, il gruppo romano è tornato a Sanremo anche nel 2022 in veste di ospite speciale. A distanza di tre anni, Damiano torna con il suo primo progetto da solista. E lo fa con un look sartoriale dalle linee retro e il baffetto - molto sexy - che è la tendenza dell’anno. Un trend seguito anche dagli attori Timothée Chalamet, Paul Mescal, Jacob Elordi e anche dall’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, solo per citarne alcuni.

Tornando alla musica, ad attendere Damiano è il suo primo tour mondiale, che partirà da settembre 2025 con più di 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Ma i fan italiani devono stare tranquilli perché arriverà anche in Italia con due appuntamenti speciali: il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e l’11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. In lungo e in largo per il mondo presenterà il suo primo album da solista, anticipato dai brani ‘Born with a Broken Heart' e ‘Silverlines’. “Sentivo il bisogno di esplorare nuove sonorità e mettermi alla prova come artista solista, pur mantenendo un profondo legame con i Måneskin”, ha dichiarato più volte Damiano, rassicurando i fan del gruppo.

Nuova musica ma anche un nuovo amore. Dopo la lunga storia con Giorgia Soleri, insieme per sei anni, oggi Damiano fa coppia con l’attrice americana Dove Cameron. I due convivono a New York. Prima della Grande Mela, ha vissuto per un periodo a Los Angeles. “Se sei europeo, a sconvolgerti è anzitutto il fatto che non ci sia nessuno per la strada. Non ci sono bar o locali con posti a sedere all’esterno, né piazze dove la gente si ritrova. È una città in cui non si cammina, mentre a Roma non si fa altro…anche perché ci vuole del coraggio per muoversi in auto. Los Angeles, a volte, sembra un deserto, ti fa sentire un po’ solo”, ha raccontato poche settimane fa a Vogue Italia. In quella stessa intervista, realizzata dal premio Pulitzer Andrew Sean Greer, non ha nascosto che “lavorare da solista è una scelta ricca di insidie”, ma la affronta con serenità, senza timore che un eventuale fallimento possa influire sul prosieguo della sua carriera. E confessato di avere paura di cadere nella trappola della produzione in serie e della fama “perché l’ho fatto, mi è successo. Ne ero ossessionato, tre anni fa”.

Mentre Damiano si prepara a ‘infiammare’ l’Ariston, c’è chi spera di incontrarlo. Prima fra tutte, Alba Parietti. L’opinionista e fan accanita non ha mai nascosto la sua passione per il cantante, dichiarando apertamente in più occasioni il suo debole per lui: "Lo trovo pazzesco, è un’icona, mi fa impazzire”. Purtroppo non lo vedrà a Sanremo perché di recente ha raccontato di essere stata “privata di un diritto”, quello della poltrona in prima fila al Teatro Ariston. Che sia la presenza di Damiano a compiere la magia di farla tornare in sala? Chissà. Senza dubbio, l’esibizione di Damiano sarà uno dei momenti più attesi di questa edizione targata Carlo Conti.