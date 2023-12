''L’esclusione di Al Bano da Sanremo 2024 per me non va vista in maniera negativa. Penso che Amadeus abbia deciso di non farlo partecipare al Festival perché ancora ha nella memoria l’immenso successo che ha avuto Al Bano lo scorso anno quando si è esibito con Massimo Ranieri e Gianni Morandi, un momento che rimarrà per sempre scolpito nella storia della musica italiana''. Loredana Lecciso con l’Adnkronos smorza gli animi dopo l’esclusione del brano del compagno da Sanremo 2024 spiegando che l’eco del successo avuto da Albano al Festival di Sanremo 2023 ''probabilmente è ancora troppo forte e vivo'', dice. ''Non avere Al Bano a Sanremo è sempre una perdita - precisa la Lecciso - però la decisione di Amadeus l’ho letta come una nota positiva, la vedo più come una conferma della vittoria che ha avuto Al Bano lo scorso anno'', ribadisce. E sul fatto che Al Bano ha detto che questo per lui sarebbe stato l’ultimo Festival di Sanremo Loredana conclude: ''Al Bano ha Sanremo nel dna, non credo che per lui questo sarà l'ultimo Festival, Sanremo è Al Bano e Al Bano è Sanremo e sarà per sempre così''.

(di Alisa Toaff)