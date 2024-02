Sanremo 2024, Ornella Muti e figlia: ''Andremo al Festival a cantare 'La canzone degli agricoltori''

''Sarebbe bello se si aprisse un account da milioni di follower per sostenere gli agricoltori''. Così Ornella Muti all’Adnkronos annunciando che andrà al Festival di Sanremo per sostenere la protesta degli agricoltori assieme alla figlia Naike Rivelli. E facendo riferimento alle parole di Al Bano che ieri, in una intervista all'Adnkronos, ha affermato che ''portare la protesta dei trattori a Sanremo sarebbe un colpo mediatico formidabile'' aggiunge: "Spero che vengano con noi anche Al Bano e Romina, due grandi agricoltori''. ''Canteremo 'La Canzone degli agricoltori', mamma non è cambiata'', spiega Naike facendo riferimento all'epica scena del film 'Il Bisbetico domato' in cui Celentano trascina fuori dalla stanza il letto con sopra la Muti, legandolo ad un trattore. ''Siamo bisbetici indomati - conclude la Muti - Ci appelliamo anche ad Adriano Celentano e al suo vecchio personaggio di Elia (ne 'Il bisbetico domato, ndr), che scendesse in campo anche lui''.

(di Alisa Toaff)