I preparativi per il Festival di Sanremo 2025 entrano nel vivo. Oggi scade il termine per l’invio delle proposte dei Big e il direttore artistico Carlo Conti avrà pochi giorni per definire la lista degli artisti che, dall'11 al 15 febbraio, si sfideranno sul palco dell’Ariston a colpi di note e parole. I nomi saranno infatti annunciati domenica 1 dicembre, durante l’edizione delle 13.30 del Tg1. E come già anticipato da Conti, saranno più dei 24 previsti inizialmente dal regolamento: si parla di 26 nomi se non addirittura 28. Insomma si annuncia un’edizione intensa e a ritmo serrato se Conti vorrà chiudere le serate, come promesso, entro l’una di notte per lasciare spazio al ritorno del Dopofestival.

Il web è in subbuglio da settimane per le indiscrezioni sui possibili partecipanti. Tra grandi ritorni e nuove promesse, i nomi che circolano sembrano in grado di attirare un pubblico ampio e variegato, che possa tenere davanti al festival l’intera famiglia italiana, dai nonni ai nipotini. Tra i più quotati troviamo: Madame, Elodie, Olly (in coppia con Jvli?), Rocco Hunt, Alessandra Amoroso, Raf, Coma_Cose, Brunori Sas, Paola Turci, Noemi, Ermal Meta, Benji & Fede, Tommaso Paradiso, Sarah Toscano, Petit, Achille Lauro, Arisa, Blanco, Bresh, Clara, Emis Killa, Enrico Nigiotti, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Rkomi, Virginio, Tony Effe e Fedez.

Tra questi, l’ipotesi più chiacchierata riguarda proprio gli ultimi due, Fedez e Tony Effe, protagonisti di un acceso dissing che ha infiammato i social nelle scorse settimane. Se confermata, la loro partecipazione potrebbe regalare al festival un forte richiamo tra il pubblico giovane, mescolando musica e gossip mediatico. Al momento, però, né i diretti interessati né Conti hanno confermato o smentito la loro presenza. Mentre sembra sfumata la partecipazione della giovane promessa rap Anna Pepe.

Anche tra i veterani della musica si fanno sempre più insistenti i rumors. Al Bano ha già confermato di aver inviato due canzoni alla commissione selezionatrice, ma sembra improbabile una reunion sul palco dell'Ariston con Romina Power. In lizza tra gli ‘over’ ci sarebbero anche Marcella Bella, Amedeo Minghi, Fausto Leali e Massimo Ranieri. Sul fronte degli ospiti internazionali e italiani, i riflettori sono puntati su Damiano David, il carismatico frontman dei Måneskin che potrebbe presentarsi sul palco dell’Ariston nella sua nuova veste di artista solista. Un altro tema caldo è quello dei co-conduttori. Il nome più accreditato è quello di Annalisa, la cantante ligure che l’anno scorso ha conquistato il terzo posto con il brano 'Sinceramente'. Dopo un anno di grandi successi, Annalisa potrebbe tornare a Sanremo in un ruolo completamente diverso, affiancando Carlo Conti in una delle serate del Festival.

Ma non è l’unico nome in circolazione. Conti starebbe considerando la possibilità di avere più co-conduttori, alternandoli nelle cinque serate del Festival. Tra i candidati più forti spiccano Paola Cortellesi e Laura Pausini. Le due artiste, legate da una profonda amicizia, hanno già dimostrato la loro alchimia nel programma 'Laura&Paola' andato in onda su Rai1 nel 2016. Entrambe reduci da un anno ricco di successi - Paola Cortellesi con il suo debutto alla regia del film 'C’è ancora domani', e Laura Pausini, che concluderà il suo tour internazionale il 31 dicembre 2024 - sarebbero in grado di offrire un mix di ironia, performance canore e momenti di grande intrattenimento. Lo scorso anno, Laura Pausini aveva escluso la possibilità di assumere la direzione artistica e la conduzione del Festival, anche in coppia con l'amica Paola. Tuttavia, la co-conduzione per una sola serata rappresenterebbe un impegno decisamente più leggero e meno gravoso in termini di responsabilità.

Per ora, l’unica presenza ufficialmente annunciata è quella di Alessandro Cattelan, già conduttore di Sanremo Giovani e del Dopofestival, che affiancherà Conti nella serata finale del sabato. A pochi giorni dall'annuncio ufficiale dei Big, il pubblico e il web continuano a speculare sui possibili protagonisti, dimostrando ancora una volta che il Festival di Sanremo è l’evento musicale e televisivo più atteso dell’anno. La novità di quest’anno, imposta da Conti proprio per evitare che l’aumento del numero dei Big portasse ad una serata cover infinita, è il gioco delle coppie. Conti ha annunciato che per la prima volta i Big potranno duettare tra loro in una serata che sarà fuori della gara per la vittoria del festival. E già sul web c’è chi spera e azzarda le accoppiate più curiose: Fedez e Marcella Bella? Elodie con Al Bano? La strada verso il festival è solo all’inizio ma di certo le sorprese non mancheranno.