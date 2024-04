"Ho tentato il suicidio". Luce Caponegro, in passato nota come Selen da attrice a luci rosse, si confessa a Verissimo ripercorrendo il suo cammino complesso e travagliato. L'ex attrice si appresta ora a partecipare all'Isola dei Famosi.

"Da piccola facevo danza classica, equitazione, avevo tutto. Mi sembrava una storia preconfezionata, destinata ad andare avanti magari con il matrimonio. La mia famiglia faceva tutto per proteggermi e per il mio bene. Sono scappata di casa a 17 anni con il fidanzato che poi è diventato mio marito. Sono stata acciuffata subito. Poi, a 18 anni sono andata via di casa da maggiorenne. Ho toccato il fondo, perché ogni bivio è una scelta difficile", racconta.

"Il cervello è andato in blackout, non c'era una scelta giusta. Io a 18 anni ero una ragazzina, ho tentato il suicidio. Mi sono lanciata sotto un camion: sono stata ripresa per i capelli, il mio fidanzato mi teneva stretta ma io cercavo di lanciarmi sotto ogni auto che passava. Mi hanno ricoverata, per un mese non ho parlato con nessuno. Piano piano ho ritrovato la voglia di vivere, mi ha aiutato molto il contatto con la natura", aggiunge.

"Il percorso da Selen è durato 9-10 anni", seguito poi dal voto di castità: "Da un estremo all'altro, alla ricerca di un equilibrio", sintetizza oggi. "Il messaggio del mio cambiamento ormai è ampiamente passato, è stato un percorso lungo, difficile e doloroso. Ho aperto un'attività di estetica e ovviamente c'è stato un pregiudizio nei miei confronti: io ho lasciato lo showbiz per provare una vita normale che mi mancava".