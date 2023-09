Sex Education 4 disponibile in Italia da oggi, 21 settembre 2023, su Netflix. Si tratta della quarta e ultima stagione della serie tv creata da Laurie Nunn, che regalerà ai fan una degna conclusione alle vicende non solo del personaggio principale Otis Milburn, ma anche di tutti i suoi amici. Il capitolo conclusivo è composto da otto episodi, con una puntata finale di 83 minuti. Le puntate sono disponibili in streaming dalle 09:00 (ora italiana).

TRAMA

Dopo la chiusura della Moordale, Otis ed Eric (Ncuti Gatwa) ora affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale... pensavano di essere progressisti, ma questo liceo è molto più avanti. Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c'è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere… gentili? Viv (Chinenye Ezeudu) è totalmente sconvolto dall'approccio del liceo, che sembra gestito dagli studenti e non competitivo, mentre Jackson (Kedar Williams-Stirling) fa ancora fatica a dimenticare Cal (Dua Saleh). Aimee (Aimee Lou Wood) cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam (Connor Swindells) si chiede se l'educazione tradizionale faccia per lui.

Negli Stati Uniti, Maeve (Emma Mackey) vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell'autore di culto Thomas Molloy (Dan Levy). Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più un figlio unico a casa, o l'unico terapeuta per gli studenti…