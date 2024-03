Sharon Stone: ''Robert Evans mi chiese di fare sesso con William Baldwin''

Sharon Stone ha rivelato il nome del produttore di Hollywood e dirigente dello studio che, secondo quanto ha dichiarato l'attrice, ha cercato di spingerla a fare sesso con il suo co-protagonista, William 'Billy' Baldwin. E' quanto riporta 'Usa Today'. In un episodio di 'The Louis Theroux Podcast' la star internazionale ha raccontato che uno dei produttori del film, Robert Evans, le ha fatto pressioni affinché andasse a letto con Baldwin, ora 61enne, nel tentativo di ottenere una performance "migliore" dall'attore nel film 'Silver', thriller incentrato su una donna che scopre i segreti degli inquilini dopo essersi trasferita in un esclusivo condominio di New York. ''Evans stava correndo per il suo ufficio con gli occhiali da sole, dicendo che era andato a letto con Ava Gardner e che io avrei dovuto fare sesso con Billy Baldwin, perché così la sua performance sarebbe migliorata - ha spiegato la Stone - Mi ha detto che se fossi stata capace di andare a letto con Billy, avremmo avuto chimica sullo schermo e avremmo salvato il film. Il vero problema, mi disse, ero io perché ero così tesa, non come una vera attrice che poteva semplicemente sc...re e rimettere le cose in carreggiata". La Stone raccontò la storia per la prima volta nel suo libro di memorie del 2021, 'La bellezza di vivere due volte', anche se all’epoca non nominò il produttore o il suo co-protagonista. Nel frattempo è arrivata, attraverso un post su 'X', la durissima smentita di Baldwin: ''Non capisco il motivo per cui Sharon Stone continui a parlare di me dopo tutti questi anni'', ha scritto l'attore. ''Ha ancora una cotta per me o è ancora ferita dopo tutti questi anni perché ho evitato le sue avance? Alla sua amica Janice Dickinson - ha aggiunto Baldwin - il giorno dopo il nostro provino, sul volo di ritorno per New York disse: 'Lo farò innamorare così tanto che gli farò girare la testa'. Mi chiedo se ora dovrei scrivere un libro e raccontare le tante, tantissime storie inquietanti, stravaganti e poco professionali su Sharon. Potrebbe essere divertente", ha concluso ironico.