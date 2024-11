Slipknot, una data in Italia nel 2025

Gli Slipknot torneranno in Italia il prossimo anno per un’unica data che si terrà in Piazza Ariostea al Ferrara Summer Festival il 17 giugno 2025. La band alternative metal statunitense, tra le più affermate e conosciute del nuovo millennio, vanta oltre 30 milioni di dischi venduti e numerose apparizioni da headliner nei maggiori festival mondiali.

Gli Slipknot torneranno a esibirsi anche nel nostro Paese a distanza di due anni dalla trionfale apparizione come headliner della prima edizione di Knotfest Italy. In apertura si esibiranno altre band che saranno annunciate prossimamente. I biglietti per il concerto saranno disponibili secondo le seguenti modalità:in prevendita collegandosi a Metalitalia.com dalle 10 del 6 novembre alle 09.59 dell’8 novembre; non sarà necessaria la registrazione al sito; in prevendita generale su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita dalle 10 dell'8 novembre.