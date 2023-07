Solinas dirige 'Cavalleria Rusticana' per inaugurazione stagione Sassari

Dopo il debutto al Teatro Lirico di Cagliari con 'L’Elisir d’amore' nel dicembre scorso, il direttore d’orchestra Andrea Solinas torna nella sua terra, questa volta la nativa Sassari, per l’inaugurazione della stagione lirica 2023 con 'Cavalleria Rusticana'. Il titolo di Pietro Mascagni riaprirà le porte del Massimo cittadino con due recite l’8 e il 10 giugno prossimi alle 20.30). Il maestro Solinas, alla guida dell’orchestra e del coro dell’ente 'Marialisa De Carolis', sarà al fianco di una compagnia di canto dal grande prestigio internazionale.

La messinscena dell’opera, proveniente dal Teatro Massimo Bellini di Catania, si avvarrà della regia di Sante Maurizi, artista di teatro e cinema, anche lui sassarese. Il capolavoro di Mascagni inaugurerà anche il nuovo percorso delineato dal recentemente nominato direttore artistico, il baritono Alberto Gazale, che ha fortemente voluto un progetto che parlasse di territorio (coinvolgendo eccellenze cittadine come Solinas) ma che avesse anche un respiro globale, portando a Sassari interpreti della lirica protagonisti sulle ribalte più importanti del mondo.

Non è la prima volta che Solinas affronta 'Cavalleria Rusticana', entrata a far parte stabilmente del suo repertorio nella scorsa stagione, dopo il debutto all’Opera di Stato di Ankara. "Cavalleria è un’opera che può sembrare apparentemente semplice, per via delle forza delle sue melodie e la sua estrema popolarità - racconta Solinas -. In realtà è una partitura che richiede grandissima attenzione da parte del maestro concertatore e direttore, sia per quanto riguarda l’equilibrio tra l’orchestra e il palcoscenico, che per quanto riguarda la consapevolezza stilistica".

Sul suo debutto operistico a Sassari evidenzia: "È un’emozione tornare nel teatro della mia città, dove ho mosso i miei primi passi nel mondo della musica. È come tornare a casa, in teatro mi conoscono tutti ed è un po’ come lavorare in famiglia. Sento anche per questo la grande responsabilità di dirigere un capolavoro come 'Cavalleria Rusticana'. Non vedo l’ora di poter lavorare con l’orchestra per ottenere il migliore dei risultati e poterlo offrire alla mia città. Vorrei ringraziare il maestro Gazale e la direzione del teatro per la fiducia e soprattutto la volontà di mettere in evidenza il nostro patrimonio cittadino. Sassari è una città che merita un progetto di valorizzazione di questo tipo, che spero possa avere un futuro luminoso".