"Mi ha telefonato Belen, non so se si può dire...". Sonia Bruganelli, ospite oggi di Verissimo su Canale 5, si 'tira fuori' dai gossip e dalle voci di tradimenti legati a Belen Rodriguez e agli ex partner della showgirl argentina. Belen, come è noto, prima di Natale a Domenica In ha fatto allusioni ai tradimenti attribuiti a Stefano De Martino, padre di Santiago. Più recentemente, è stata protagonista di uno scontro social con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto una bimba, Luna. "Non sto con Antonino Spinalbese, potrei essere la mamma. Ho rischiato di essere uno dei nomi di Belen. Lei l'ha pensato, mi ha anche chiamato", dice Bruganelli nel salotto di Silvia Toffanin.

"Mi ha telefonata a Natale per farmi gli auguri e mi ha chiesto delle cose. Le ho detto che conosco la figlia, ma nulla di più. Ha cercato una solidarietà femminile, ma non potevo aiutarla... Non ero del gruppo", aggiunge la produttrice, che nella lunga intervista si sofferma sulla separazione da Paolo Bonolis.

"Sto scoprendo nuove cose. Probabilmente in questi anni ho fatto mancora qualcosa a mia figlia, ora sto recuperando e sono più soddisfatta", dice. Il rapporto con Bonolis? "L'amore è fatto di tante cose. L'affetto non finirà mai, ma l'amore è fatto anche di altre caratteristiche. Alcune di queste caratteristiche sono cambiate. Ci vorremo sempre molto bene ma le nostre strade stanno prendendo direzioni diverse", spiega. Ripensando al passato, "io ho sbagliato perché ho cercato di competere con il suo passato da conduttore famoso, con le sue ex, invece dovevo vivere la mia vita. Avevo l'impressione che il passato di Paolo fosse troppo ingombrante e ho voluto correre ritrovandomi con una figlia da giovanissima". Col senno di poi, "se Paolo ha commesso un errore, è stato quello di azzerare la nostra differenza d'età senza dirmi di rallentare".