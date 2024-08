Sveva Alviti, da Broadway a Dalida, ecco chi è la madrina di Venezia 81 - Ascolta

Attrice, modella, tennista, in procinto di debuttare alla regia con un film in uscita il prossimo anno. Lei è Sveva Alviti, celebre per aver interpretato Dalida nell’omonimo film del 2017, semplicemente bellissima. È la madrina dell' 81ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia 2024 scelta personalmente dal direttore Alberto Barbera. Un periodo d’oro dunque per Sveva che arriva dopo un 2023 complicato, anche per la separazione dallo storico compagno Anthony Delon, figlio di Alain. Da anni si divide fra produzioni italiane e internazionali e adora il cinema tanto quanto la sua prima passione il tennis.