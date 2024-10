L’attesa è alta per il sesto appuntamento con 'Tale e Quale Show', il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. La nuova puntata andrà in onda oggi, venerdì 25 ottobre, come sempre a partire dalle 21.25. Gli 11 concorrenti dovranno come sempre trasformarsi nei grandi nomi della musica nazionale e internazionale, coprendo un arco temporale di ben 60 anni. Mancano ormai solo due puntate alla proclamazione del Campione dell'edzione 2024 (la 14esima) e la classifica è serrata: ogni punto diventa quindi cruciale.

La classifica

Nella puntata precedente è stata Amelia Villano a trionfare grazie alla sua impeccabile interpretazione di Giusy Ferreri con il brano ‘Novembre’. Seconde "a pari merito" Giulia Penna e Verdiana. Al momento, la classifica generale vede in testa proprio Verdiana, seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce.

Concorrenti e imitazioni di questa settimana

Ecco le esibizioni/imitazioni previste in questa puntata: Simone Annicchiarico ricorderà il mito di Franco Battiato, Massimo Bagnato sarà Claudio Baglioni (oppure Gianni Morandi, si scoprirà in diretta), Thomas Bocchimpani interpreterà Gianluca Grignani, Feisal Bonciani onorerà James Brown, Kelly Joyce vestirà i panni di Grace Jones, Justine Mattera si trasformerà in Nancy Sinatra, Penna si metterà nei panni di Alicia Keys, Roberto Ciufoli renderà omaggio a Renato Carosone, Amelia Villano proverà il bis con Emma Marrone, Verdiana proverà a confermarsi in testa con Christina Aguilera e Carmen Di Pietro diventerà Katia Ricciarelli.

I giudici

A giudicare le performance ci saranno come sempre Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancati da un quarto giudice a sorpresa. Ogni concorrente, oltre a cercare di convincere i giudici, potrà influenzare la classifica finale grazie ai 5 punti che potrà assegnare al collega che giudica più meritevole.