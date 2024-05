Talenti musicali italiani nel mondo, doppia tappa spagnola per duo Agosti Sammicheli

Doppia tappa spagnola per giovani talenti musicali italiani nel mondo, progetto promosso dal Comitato nazionale italiano musica (Cidim) insieme all’Accademia Musicale Chigiana di Siena e alla Fondazione Accademia Internazionale Incontri col Maestro di Imola e che, nella penisola iberica, si avvale della collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Il primo concerto del Duo Matilde Agosti (violoncello) e Simone Sammicheli (pianoforte) si svolgerà mercoledì 29 maggio a Madrid, alle 20 presso l’Istituto Italiano di Cultura nell’ambito della rassegna 'In Scena a Palazzo' dell’Iic. Il secondo appuntamento è per venerdì 31 maggio alle 19 a Logroño, dove l’evento, organizzato nella Sala La Bene, è realizzato anche con la collaborazione del Consolato onorario a Pamplona.

Nel corso dei due concerti gli artisti interpreteranno musiche di Ottorino Respighi, Francesco Cilea, Alfredo Casella e César Franck. "Resta forte e costante - commenta il Vicepresidente del Cidim e presidente dell'Associazione italiana attività musicali (Aiam), Francescantonio Pollice - l’impegno del Cidim nella promozione dei migliori giovani artisti italiani nel mondo. In cinque mesi nel 2024 abbiamo promosso oltre 90 concerti, toccando le principali città italiane, ma anche Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Turchia, Cina, Giappone, Kazakistan, Libano, Marocco, Santo Domingo. Grazie alla grande disponibilità dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid e della sua direttrice, Marialuisa Pappalardo, che ha sposato lo spirito del nostro progetto, portiamo a fine maggio in Spagna due giovani musicisti di Genova già affermati a livello internazionale".

"Offrire un palcoscenico ai giovanissimi talenti italiani è una delle linee prioritarie di questo Istituto; anche grazie alla collaborazione con il Cidim, facciamo conoscere la nostra eccellenza musicale e allo stesso tempo siamo al fianco di musicisti straordinari che, insieme, presentiamo al pubblico spagnolo. Organizzare concerti, manifestazioni, mostre, eventi per tutte le età è il modo migliore per far conoscere la vivacità culturale del nostro Paese, che qui in Spagna è largamente apprezzata e sempre in grado di suscitare interesse", conclude Marialuisa Pappalardo, Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Madrid.