La 30enne via social: "È la prima volta che condivido pubblicamente la mia diagnosi, ha cambiato la mia vita"

"Sono autistica". Per Tallulah Willis un video su Instagram con il padre Bruce Willis si è trasformata in una rivelazione. La figlia 30enne della star di 'Die Hard' e dell'attrice Demi Moore ha rivelato che l'anno scorso le è stato diagnosticato l'autismo. Su Instagram ha postato un video di lei più giovane in braccio al padre mentre risponde alle domande di una première sul red carpet. Nella clip, la Willis più giovane passa le mani sulla testa del padre, toccandogli le orecchie.

"Dimmi che sei autistico senza dirmi che sei autistico ", ha scritto nella didascalia del post. Quando un follower di Instagram ha chiesto informazioni sulla diagnosi di autismo di Willis, lei ha risposto: "È la prima volta che condivido pubblicamente la mia diagnosi". "L'ho scoperto quest'estate e mi ha cambiato la vita", ha risposto in un commento che ha ottenuto più di 1.000 like.

Cos'è l'autismo

L'autismo è una condizione neurologica e dello sviluppo che influisce sul modo in cui le persone interagiscono, comunicano, imparano e si comportano ricorda il Los Angeles Times. Le persone che vivono con l'autismo sperimentano la condizione in modi diversi e possono rientrare in varie parti dello spettro autistico.

Tallulah e le sue sorelle, tra cui Rumer Willis, hanno condiviso foto e video del padre durante la sua continua battaglia contro l'afasia e la demenza frontotemporale. Alla star, che martedì ha compiuto 69 anni, è stata diagnosticata l'afasia nel 2022 e la demenza frontotemporale nel 2023.