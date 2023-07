Tassi in crescita e incertezze sull'economia: servizi e interviste esclusive sulla rivista Espansione

"Tassi bancari in crescita, inflazione e incertezze sull'economia". Un ampio servizio di approfondimento scritto da Federico Ravenna (Carlo Alberto Chair - Monetary Policy ad Financial Markets del Collegio Carlo Alberto e Professore presso la Copenaghen Business School e HEC Montreal) apre l'edizione di Espansione, la rivista nazionale economica in edicola nei prossimi giorni e già acquistabile tramite lo sfogliatore digitale, che ha dedicato molto spazio al grave problema dell'aumento dei tassi dei mutui che sta mettendo in difficoltà migliaia di cittadini e aziende italiane. Ravenna traccia un quandro dell'economia mondiale, europea fino ad arrivare ad analizzare la situazione del nostro paese focalizzando l'attenzione sull'inflazione e sull'aumento vertiginoso dei tassi. Sempre sullo spinoso tema Espansione ha intervistato, in esclusiva, Lando Maria Sileoni, segretario della Fabi: "Il ritocco dei tassi è un pesante macigno sui prestiti bancari e sull'economia italiana. Si sta verificando un rallentamento molto forte del mercato immobiliare e una riduzione degli investimenti che frenerà l'occupazione" e Fabrizio Palenzona, presidente della Prelios Spa, società leader nell'alternative asset management e neo presidente della Fondazione CRT intervistato da Roberto Arditti: "Occorre sì contrastare l'inflazione ma senza esagerare. Non si deve mai perdere di vista lo sviluppo possibile e evitare i rischi di recessione".