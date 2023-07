Temptation Island 2023, coppie tra lacrime e addii (forse). Tra Ale e Federico cosa succederà? - Video

Continua il 'viaggio nei sentimenti' di Temptation Island 2023 su Canale 5, tra coppie in crisi, falò, lacrime, desideri proibiti, baci e addii (forse). La terza puntata, andata in onda ieri sera 10 luglio, ha visto Alessia e Davide, fidanzati da 11 anni, uscire insieme dal programma. Gabriela e Giuseppe invece si sono separati. È davvero finita? E tra Ale e Federico cosa succederà?

LA TERZA PUNTATA

Alessia all'inizio sembra voler rifiutare il falò di confronto chiesto da Davide, ma poi si presenta. "Questo lo fa anche nella vita, non mi dà tempo, non mi dà spazio" dice Alessia al single Davide al quale è sempre più vicina. Il confronto tra i due fidanzati è animato. "Tu mi critichi tutti i giorni, gli abbracci non me li dai. L'abbraccio del single Davide me lo sono preso perché stavo piangendo - spiega la ragazza - Ho solo paura che poi torniamo a casa ed è tutto uguale. Io voglio vivere serena e stare bene". I due fidanzati escono insieme dal programma.

Gabriela e Giuseppe sono nel pieno di una turbolenza emotiva. Chiamata nel Pinnettu Gabriela assiste in video a una conversazione del suo fidanzato che svela il suo desiderio di divertimento con gli amici e libertà anche con altre ragazze. Al termine, è turbata, amareggiata e in lacrime. Da questo momento il percorso della ragazza nel villaggio cambia e lei si avvicina sempre di più al single Fouad. Giuseppe vede tre video della fidanzata ("quello che vedo è lei che provoca lui") e tremante scoppia a piangere. Gabriela e Fouad restano per qualche minuto nella casa dei single dove non ci sono le telecamere e Giuseppe alla fine chiede un falò di confronto immediato. "Lui deve soffrire un po' di quello che ho sofferto io" dice Gabriela che ammetterà il bacio con Fouad. Il confronto tra i due fidanzati si fa subito acceso e Filippo Bisciglia deve intervenire richiamando a moderare i toni. "Io ora come ora la amo ancora" dice Giuseppe che decide comunque di tornare a casa da solo, scelta condivisa da Gabriela. Al termine però entrambi, separatamente, scoppiano in lacrime. Sarà davvero finita? Le anticipazioni sembrano indicare sorprese.

Perla e Mirko: la ragazza si avvicina al single Igor e Mirko sempre di più alla single Greta. Perla ha modo di appurarlo durante il falò in cui vede i video del suo fidanzato. Mirko e Greta mostrano un interesse reciproco, di rientro al villaggio delle fidanzate Perla è un fiume in piena. La ragazza si avvicina al single Igor e anche il fidanzato ha modo di vederlo in video durante il falò.

Crisi per Francesca e Manuel. Al falò la ragazza reagisce con forza e determinazione dinanzi ai comportamenti e alle parole del fidanzato in video. In crisi anche Vittoria e Daniele. La giovane confida tutto il suo malcontento per il rapporto, Daniele organizza una cena con la single Benedetta. Ale e Federico sono al punto di non ritorno: la ragazza delusa dal fidanzato e addolorata per le sue affermazioni riguardo a lei e al loro rapporto si avvicina sempre di più al single Lollo e i due si baciano. Ale chiede un falò di confronto immediato con Federico ma il ragazzo lo rifiuta rivelando anche a Bisciglia di essersi invaghito di una single nel villaggio.

Tra storie (prossime al capolinea?) e relazioni proiettate nel futuro, appuntamento a lunedì prossimo con la quarta puntata di Temptation Island 2023.