Temptation Island, cosa è successo nella puntata di ieri 24 luglio

Notte di addii nella puntata di ieri di Temptation Island. Dopo litigi e ripicche ecco arrivare il falò di confronto tra Mirko e Perla, che decidono di lasciarsi. A chiedere il confronto immediato, dopo aver visto Perla abbracciata a un single, era stato Mirko: "Ad oggi - dice - per me lei non è la persona che può continuare a stare vicino a me". "Se lui vuoi uscire da solo non posso fare diversamente", replica Perla che al termine del confronto e dell'addio della coppia incontra il single Igor scegliendo di frequentarlo all'esterno. E anche Mirko torna dalla single Greta, "la cosa più bella vissuta fino ad oggi" che ringrazia, per poi uscire insieme.

Ma non è l'unica coppia a scoppiare. Falò in precedenza anche per Manuel e Francesca, che ha deciso di chiudere in anticipo l'esperienza e uscire da sola dopo alcuni video che ritraggono Manuel parlare con alcuni fidanzati: "Ti ringrazio - dice la ragazza - per avermi fatto scoprire la verità qui dentro, prima di venire non mi hai detto niente ogni volta che ti chiedevo se ci fosse qualche problema", spiega riguardo ai tradimenti confessati dal ragazzo. "Quando ti lasciavo era perché volevo stare da solo, qui ho capito che non posso avere una relazione e devo stare da solo", le parole di Manuel. Poi, alla domanda del conduttore, la scelta dell'addio e l'abbraccio: "Torno a casa da sola, se mi cercherai non ti risponderò", dice Francesca. "Per il bene mio e per il bene suo, è meglio separarsi", la conclusione di Manuel che esce solo anche lui.