Teresa Mannino e il festival da ridere - Ascolta il podcast

Da che Sanremo è Sanremo, molti comici hanno calcato il palco del Teatro Ariston in ogni edizione. Quest'anno, per il momento, l'unica presenza comica annunciata è quella di Teresa Mannino che sarà una delle coconduttrici del festival e affiancherà Amadeus nella terza serata del festival, quella di giovedì 8 febbraio. In questo episodio, Antoinella Nesi ospita Salvatore Rizzo, per tutti Totò, per anni a capo della Redazione Spettacoli del Giornale di Sicilia, oltre che formidabile storico dello spettacolo e drammaturgo di successo. Per saperne di più su Teresa Mannino e per fare con un viaggio a ritroso sulla storia dei comici a Sanremo.