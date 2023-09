Chiara Ferragni e Fedez, ritorno-bomba in tv. Stavolta infatti, in onda dalla mezzanotte su Prime, lo speciale che svela i retroscena - non esattamente sereni, sembrerebbe - dei giorni in cui l'influencer è stata co-conduttrice del 73° Festival di Sanremo mentre il marito rapper 'solo' ospite in platea e sul palco. Nell'episodio dal titolo 'The Ferragnez: Sanremo Special', l’imprenditrice digitale e icona della moda è seguita nella sua avventura al festival, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda e paura della diretta tv. Ma il clou, ovviamente, è riservato alle tensioni in casa Ferragnez dopo la performance - bersagliatissima per giorni - di Fedez trascinato (e baciato) sul palco da Rosa Chemical.

IL 'DRAMMA SANREMO'

"Sapevi quanto ci tenevo, ti avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer", le parole dell'influencer già svelate nel trailer. E ancora: "In questi mesi mi sono sentita molto fragile... Lo so che tutti si aspettano un passo falso". E, come una profezia, ecco anche la replica di Fedez alle preoccupazioni della compagna: "L'unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io...". "Non ero completamente lucido", la confessione del rapper nelle ore successive.

FERRAGNI: "EPISODIO PIU' EMOZIONANTE"

"E' un episodio che dura un'ora e un quarto, è come se fossero due episodi insieme. Un episodio molto emozionante perché riprende quella che è stata una delle mie esperienze lavorative più importanti e di cui ero spaventata, con tutte le cose belle e brutte che ci sono state collegate... Per me una delle puntate più emozionanti che abbiamo girato come Ferragnez, quindi spero piacerà anche a voi".