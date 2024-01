The Last Bus, nelle sale il film che sembra un contraltare ai nostri scioperi

'Appuntamento a Land’s End' è il titolo in italiano e racconta la storia del 90enne pensionato Tom che lascia la casa dove ha vissuto 60 anni per mantenere una promessa fatta alla moglie

Chi ad ogni sciopero dei mezzi pubblici impreca per capolinea deserti, metro chiuse e autobus fantasma potrà presto consolarsi al cinema. Arriva infatti domani nelle sale 'Appuntamento a Land’s End' di Gillies MacKinnon, il cui titolo originale è 'The Last Bus'.

Interpretato da Timothy Spall, Phyllis Logan e Brian Pettifer, il film racconta del novantenne pensionato Tom, che lascia la casa dove ha vissuto sessant'anni, nell'estremo Nord Est della Scozia, a John O'Groats, per mantenere una promessa fatta alla moglie: attraversare tutta la Gran Bretagna fino al punto più a sud ovest, Land's End, ripercorrendo nei minimi dettagli tutte le tappe del viaggio fatto molti anni prima ma in senso contrario. Con gli acciacchi dell'età, a Tom non resta che viaggiare con l'autobus: sarà l'occasione per scoprire e meravigliarsi di un intero Paese che non ha mai vissuto.

Il 90enne prende così un primo autobus per raggiungere la meta che si trova a 874 miglia di distanza utilizzando il suo abbonamento per pensionati e accompagnato da una valigetta. Lungo la strada e malgrado gli imprevisti, incontra molte persone che sono venute a conoscenza della sua storia e cercano di aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo.

Un road-movie intimo fatto di pause, attese, incontri. Ma l'immagine che ritorna frequentemente è soprattutto quella di Tom alla fermata dell'autobus. Da lì inizia ogni volta un nuovo spostamento e parte una nuova avventura. Non è un solo unico viaggio quello del protagonista ma sono tanti piccoli frammenti di 'storie di vita', dalla famiglia che lo soccorre e lo ospita, alla determinazione con cui difende una giovane madre col velo o consola una ragazza che sta piangendo.

Il tono è quello di un film britannico tra gli anni Ottanta e Novanta, che si affida principalmente al paesaggio ma anche alla performance del protagonista. Ma certo salta agli occhi il rapporto che in Gran Bretagna si ha con i mezzi pubblici, decisamente improntato ad una maggiore fiducia rispetto al nostro Paese.