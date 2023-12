'The Times': con Eike Schmidt 5 milioni di visitatori l'anno

Il numero di visitatori degli Uffizi è passato da 3 milioni quando Eike Schmidt ha iniziato il suo mandato di direttore nel 2015 ai previsti cinque milioni di quest'anno, con lo storico dell'arte tedesco fresco di cittadinanza italiana e destinato a lasciare l'incarico alla vigilia del prossimo Natale. Lo scrive il quotidiano inglese "The Times" in un articolo pubblicato oggi, in cui ricorda che il compito del primo direttore straniero nei 442 anni di storia del museo fiorentino è stato "quello di aumentare il numero dei visitatori, non scoraggiarli".

Ma gli Uffizi, come molti altri siti del patrimonio italiano, nel 2015 "erano in piena crisi". Schmidt decise così che i numeri non dovevano non dovevano essere ridotti, ma riorientati. "In generale, i numeri in crescita non sono un male ma bisogna guardare con molta attenzione se il numero cresce solo in alcuni luoghi, mentre altri sono vuoti, o se sono limitati a un particolare periodo dell'anno", afferma Schmidt al "Times".

"Nei suoi otto anni di mandato ha supervisionato ampi cambiamenti, modifiche che hanno avuto più visitatori ma anche meno sovraffollamento", scrive il giornale di Londra. Nel 2018 gli Uffizi sono diventati il primo museo in Italia con prezzi dinamici: il costi d'ingresso (25 euro) è più che dimezzato nel periodo cosiddetto di bassa stagione, con il biglietto a 12 euro dal 10 gennaio al 20 febbraio 20 e dal 10 novembre al 20 dicembre. Gli arrivi anticipati sono scontati in alta stagione, a 19 euro prima delle 8.45, mentre le mostre invernali mantengono il flusso di visitatori tutto l'anno. "Aiuta a destagionalizzare le visite", spiega Schmidt. "Parigi e Londra non hanno una bassa stagione, ma Firenze sì".

Artemisia Gentileschi, sottolinea Gentileschi, è diventata "la ragazza immagine" di una delle altre crociate di Schmidt: diversificare la collezione e i suoi visitatori. Al suo arrivo, sette opere di Gentileschi su otto opere erano nei depositi del museo, mentre ora sono tutte in mostra. I visitatori del primo piano alla ricerca della Venere di Urbino di Tiziano, sono accolti da "L'Annunciazione di Plautilla Nelli, una suora pittrice del XVI secolo. E una nuova ala di autoritratti è ricca di volti femminili. "I musei sono uno specchio della società", afferma Schmidt.

Ma la sua missione di attrarre i giovani non è stata una passeggiata. La sua decisione di portare l'influencer influencer Chiara Ferragni agli Uffizi nel 2020 è stata accolta con derisione da alcuni, ma la sua visita, insieme al lavoro del museo, è stata accreditata per di aver triplicato il numero di visitatori di età compresa tra i 19 e i 25 anni.

La Galleria degli Uffizi, scrive sempre il Times" non aveva nemmeno un sito web quando Schmidt è entrato per la prima volta nel museo. Più visitatori significa più denaro, e Schmidt lo ha speso per riprogettare la Galleria. "Alcune delle opere più opere più importanti della collezione si trovavano in spazi molto piccoli e creavano colli di bottiglia", ricorda Schmidt, che tra l'altro ha fatto aggiungere porte interne, ripristinato la disposizione cronologica e ha cambiato l'illuminazione "per aggiungere messaggi subliminali". È in penombra la sala di Leonardo Da Vinci per scoraggiare i selfie.

I direttori dei principali musei italiani possono restare in carica solo otto anni (anche se possono tornare dopo altri quattro) e Schmidt è in corsa per assumere la direzione del Museo di Capodimonte a Napoli. Ma sta anche pensando di candidarsi a sindaco di Firenze, come gli ha proposto la coalizione di centrodestra. Gli mancherà il suo lavoro agli Uffizi? "Dipenderà da come si comporterà il mio successore. Ma potrei anche tornare", dichiara Eike Schmidt al "Times".