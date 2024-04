Till Lindemann e i Rammstein nella nuova edizione del libro di Alessio Belli

Prima con i Rammstein, poi con il side project omonimo, e ora con l'appena inaugurata carriera solista firmata 'a suo nome'. Till Lindemann, frontman della band tedesca di industrial metal, ha sconvolto negli anni il pubblico nei modi più svariati: performance tra fiamme e oscenità, videoclip choc, testi imbevuti delle più turpi perversioni, tragedie e serial killer. Intrecciando tutto con la potenza dei brani sostenuti dalla lingua madre, il tedesco, senza evitare accuse e polemiche. Si è creato così l’enigma: può una band con tali connotati vivere un successo di critica e pubblico internazionale senza precedenti? Questo e altro viene analizzato in 'L & R - L'Enigma Lindemann e Rammstein' il volume scritto dal giornalista romano Alessio Belli per i tipi di Arcana e in pubblicazione, in un’edizione rivista e aggiornata, il 26 aprile prossimo.

Il libro non è una biografia incentrata sulla vita dei musicisti ma l’analisi dei temi e degli aspetti più significativi dei Rammstein e dell’attività artistica del leader, affrontando nella maniera più ampia e approfondita le peculiarità del musicista. Sotto il martellare elettronico c’è un profondo legame con i temi della famiglia, dell’infanzia e un’acuta disamina della malvagità dell’uomo, senza dimenticare il rapporto con l’Alto. Il volume scritto da Belli tenta di risolvere l’enigma Till e Rammstein fornendo al lettore diverse chiavi di lettura e di ipotesi, rivolgendosi a un pubblico ampio.

"Libro come dialogo, dibattito e confronto - scrive Belli nell'introduzione all'appendice -. Così è stato, dopo la prima edizione del 2020, grazie agli scambi avuti con persone con cui all’inizio condividevo 'solo' l’amore per i musicisti tedeschi. Negli anni successivi la pubblicazione, i Rammstein e Till Lindemann hanno continuato l’attività artistica, pubblicando in alcuni frangenti dell’ottima musica. Aggiungo così a 'L & R un’appendice, 'Den perfekten Moment', divisa in due parti. La prima, 'Rammstein: il Tempo e l’Addio', è incentrata su 'Zeit', ultimo capitolo discografico della formazione teutonica. La seconda, 'Till Lindemann: il mio Cuore, la mia Lingua', è focalizzata sull’attività del frontman in questi ultimi, intensi, anni".

Non occorre essere fan dei Rammstein per apprezzarne il contenuto. Anzi: anche un lettore meno avvezzo ai sei musicisti tedeschi può godere facilmente dell’analisi completa e dettagliata fornita dall’autore. Con uno sguardo lucido e appassionato, Belli esamina attentamente ogni aspetto della carriera discografica di Till Lindemann e dei Rammstein, arricchendo il testo con interviste e approfondimenti che vanno a scavare nella storia della band e del cantante. In questa nuova edizione di ‘L & R - L'Enigma Lindemann e Rammstein’ è stata inoltre aggiunta un'appendice intenta ad analizzare quanto fatto dalla band dopo la pubblicazione del disco omonimo del 2019, l’uscita dell’ultimo album 'Zeit' nell’aprile del 2022 e le mosse del loro cantante a seguito della fine dei Lindemann.